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السيسى: لن نكون غزاة ..ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف

السبت، 20 يونيو 2020 04:27 م
السيسى: لن نكون غزاة ..ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان المصريين لن يكونوا غزاة، مضيفا: "عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على حد، موجها حديثه للشعب الليبيى وقبائله قائلا: "احترمنالكم لأننا بنحبكم ومتدخلناش علشان مش عاوزين يذكر لنا التاريخ أن احنا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف لكن الموقف الان مختلف والنهاردة الأمور ومعادلة الأمن القومى العربي والمصرية والليبي تهتز".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية:" "اذا لم نكن مدركين لذلك وتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة والقوات ستتقدم وأنتم موجودين فوق منها وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها ،واذا انتهت المسألة تخرج بسلام، لأننا لا نرغب في شيء الا امن واستقرار وسلامة ليبيا.. اذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل ده إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحدة مصالح واحدة وامن واحد واستقرار واحد، ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف  لا والله احنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وايضاح الحقائق".

 

 

 


السيسي

القوات المسلحة

الجيش المصري

الرئيس السيسي

المنطقة العسكرية الغربية

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