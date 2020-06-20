السيسى: القوات المسلحة قادرة على تأمين كافة حدود الدولة ومجالها الجوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القوات المسلحة قادرة على تأمين كافة حدود الدولة المصرية ومجالها الجوى.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى تفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسى برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.

واستطرد الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية صباح اليوم: "سعيد جدا أن ألتقى بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام، والحقيقة اللى أنا شوفته حتى الآن أمر عظيم جدا ويعكس قدراتنا".

وأكمل الرئيس: "ودايما أقول إن الجيش المصري قوى صحيح ومن أقوى جيوش المنطقة ، ولكن هو جيش رشيد يحمى مش بيهدد ، جيش يؤمن مش بيعتدي، دى استراتيجيتنا وعقيدتنا وثوابتنا اللى مبتتغيرش".