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السيسى: أي تدخل مباشر من مصر لحماية حدودها الغربية تتوفر له الشرعية الدولية

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 م
السيسى: أي تدخل مباشر من مصر لحماية حدودها الغربية تتوفر له الشرعية الدولية الرئيس السيسي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر لها الشرعية الدولية سواء بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب الليبى.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الامن القومى المصرى، وحقن دماء الشعب الليبى.
 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، ما شاهدته اليوم فخر واعتزاز لما وصلت قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية، التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أى من المهام التى تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التهديدات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن بجميع حدوده.

 


السيسي

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ليبيا

الازمة الليبية

القوات المسلحة

المنطقة الغربية

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