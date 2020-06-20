السيسى: أي تدخل مباشر من مصر لحماية حدودها الغربية تتوفر له الشرعية الدولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر لها الشرعية الدولية سواء بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب الليبى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الامن القومى المصرى، وحقن دماء الشعب الليبى.