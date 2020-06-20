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السيسى: أى تدخل مصرى فى ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبى

السبت، 20 يونيو 2020 04:09 م
السيسى: أى تدخل مصرى فى ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى ليبيا  ،باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء فى اطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة  وحقن دماء الشعب الليبي".

وأضاف الرئيس خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتاسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط ولكن مع اشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحمايىة والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوعسية على حساب الامن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولى.

 

 

 


السيسي

القوات المسلحة

الجيش المصري

الرئيس السيسي

المنطقة العسكرية الغربية

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