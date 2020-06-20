ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الرياضة بالمملكة - في بيان اليوم السبت - ضرورة التقيد والالتزام بالدليل الإرشادي للبروتوكول الخاص بعودة الصالات والمراكز الرياضية، إضافة للقرارات السابقة بعودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب ابتداء من يوم غد.



وأشار بيان أخر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.