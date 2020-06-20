الرئيس السيسي: متمسكون بمسار المفاوضات في سد النهضة

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت حريصة خلال أزمة سد النهضة، على التفاوض والتفاهم ومازالنا نتحرك فى هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتاسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط ولكن مع اشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحمايىة والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوعسية على حساب الامن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولى.