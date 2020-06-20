اليوم السابع
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الدفاع الروسية: شفاء 5626 عسكريا من كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 07:52 م
الدفاع الروسية: شفاء 5626 عسكريا من كورونا سيرجى شزيجو وزير الدفاع الروسى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا فى صفوف الجيش إلى 5626 فردا، وأكدت وزارة الدفاع فى بيان لها اليوم السبت، أن هناك 1514 عسكريا مصابا بفيروس كورونا فى صفوف القوات المسلحة الروسية حتى اليوم.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تم كذلك تسجيل إصابة 252 عسكريا وطالبا فى الكليات العسكرية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 243 شخصا من الكوادر المدنية فى وزارة الدفاع.
 
وأشار البيان إلى تعافى 148 عسكريا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 5626 شخصا.
 
وكان المركز الروسى لمنع تشفى وباء فيروس كورونا، قد اعلن اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.
 
وأمس، سجلت روسيا 7972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة إلى 569063 منذ بداية الأزمة.
 
وقال المركز الوطنى للاستجابة لفيروس كورونا إن 181 توفوا فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الرسمى للوفيات إلى 7841.
 

روسيا

الجيش الروسى

الدفاع الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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