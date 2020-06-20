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الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

السبت، 20 يونيو 2020 10:35 م
الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا البيت الأبيض
كتب إسلام حشاد

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أفادت قناة العربية تصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت خلالها، أن استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية، وأن واشنطن تدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها، كما تدعم الجهود التى أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار، مؤكدة دعم الإدراة الأمريكية لرغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".

 
وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.

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