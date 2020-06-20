البحرین تتخذ قرارت خلال ساعات كسوف الشمس غداً.. تعرف علیها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت مملكة البحرين قرارات أثناء فترة كسوف الشمس غدا الذى يتعرض له العام والبحرين جزءا منه، ومن بين القرارات منع سيارات الأجرة، وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، أكد مدير العلاقات العامة لجمعية "التكاسي البحرينية"، جابر أحمد، لصحيفة البلاد أن الجمعية ستبعث رسائل لأصحاب التكاسي في البحرين لتحذيرهم عن كسوف الشمس يوم غد.

ووفقا لصثحيفة البلاد البحرينية، قال إنه سيتم ارشاد السواق وتحذيرهم لعدم الخروج للعمل في وقت الكسوف يوم غد الأحد من الساعة 7 صباحًا وحتى زواله عند الساعة العاشرة، إذ أنه خطير للسواق وسيتم توعيتهم حول هذا الشيء.

من جانبه قال أحد الشباب البحرينيين الذين يعملون في البناء، حسين سعيد، إن العمل سيكون سائر كالعادة مع أخذ الحيطة والحذر وعدم النظر مباشرة إلى الشمس.

وأوضح أن الكسوف يشكل خطرًا أكبر بالنسبة للنساء الحوامل الذي يفضل عدم خروجها مع وجود كسوف الشمس.

بدوره، قال صاحب ورشة حسن الخباز لتصليح المكيفات، حسن الخباز، إن العمل لن يتوقف وأن أغلب الوقت سيكون في موقع وجود المكيف أي تحت سقف الورشة ماعدا وقت نقل المكيف من مكان وجوده حتى الوصول للورشة.

وأضاف أن الجميع يعلم ضرورة عدم النظر إلى الشمس وقت الكسوف ولكن سيتم تنبيه وتحذير العمال للحفاظ على سلامتهم.

وكان أعلن الباحث الفلكي البحرينى، محمد رضا العصفور أن مملكة البحرين تترقب دخول فصل الصيف فلكيا يوم غد الأحد الموافق 21 يونيو 2020 بعد 43 دقيقة من منتصف الليل في ظاهرة فلكية تعرف بـ "الانقلاب الصيفي"، إيذانا بدخول فصل الصيف في النصف الشمالي وفصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وأضاف العصفور أن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والذي يبدأ في الساعة 07:14 صباحا بحسب التوقيت المحلي، وفي الساعة 08:30 يكون ذروة الكسوف حيث يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس بنسبة حوالي 75%، بعد ذلك يبدأ القمر بالخروج تدريجيا من الناحية الثانية للشمس، ويواصل تحركه إلى أن ينحسر نهائيا في الساعة 10:00 صباحا، كما يمكن مشاهدة لحظة ولادة هلال شهر ذي القعدة للعام 1441 هجرية في الساعة 09:41 صباحا. وستكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين ساعتين و44 دقيقة، من الساعة 07:14 إلى الساعة 10:00 صباحا.