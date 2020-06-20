"الاحصاء": زيادة في استهلاك الكمامات و الانترنت والأرز و الزيت بسبب كورونا

كتب مدحت عادل

اظهرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع استهلاك الاسر المصرية من الأدوات الطبية "قفازات- كمامات" بنسبة 46.5% و المنظفات والمطهرات بنسبة 67٪ وفواتير الإنترنت 5.6٪.

ورصدت الدراسة، أسباب ارتفاع استهلاك الاسر المصرية من بعض السلع في ظل أزمة كورونا، فقد ارجع 85٪ من الاسر أن سبب الارتفاع هو زيادة الكميات المستهلكة، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الارز وزيت الطعام.

وفي المقابل،اوضحت الدراسة تراجع استهلاك الاسر من الملابس ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية بالإضافة إلى مصاريف النقل والمواصلات وذلك بنسب 27.2%، 30.8٪، 33.5٪، 33.2٪ على التوالي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة.

لذا ألحق الجهاز جزء باستمارة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019 /2020‬، لقياس أثر الفيروس على الأسرة المصرية، والتي يتم استيفاءها عن طريق التليفون بواسطة فريق عمل بحث الدخل والانفاق لنفس أسر البحث، حيث تشمل الاستمارة عدة أقسام تغطي آثار الفيروس على نمط الحياة اليومي للأسرة المصرية.