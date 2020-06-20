اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الاحصاء": زيادة في استهلاك الكمامات و الانترنت والأرز و الزيت بسبب كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 04:16 م
"الاحصاء": زيادة في استهلاك الكمامات و الانترنت والأرز و الزيت بسبب كورونا الأدوات الطبية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اظهرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع استهلاك الاسر المصرية من الأدوات الطبية "قفازات- كمامات" بنسبة 46.5% و المنظفات والمطهرات بنسبة 67٪ وفواتير الإنترنت 5.6٪.
 
ورصدت الدراسة، أسباب ارتفاع استهلاك الاسر المصرية من بعض السلع في ظل أزمة كورونا، فقد ارجع 85٪ من الاسر أن سبب الارتفاع هو زيادة الكميات المستهلكة، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الارز وزيت الطعام.
 
وفي المقابل،اوضحت الدراسة تراجع استهلاك الاسر من الملابس ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية بالإضافة إلى مصاريف النقل والمواصلات وذلك بنسب 27.2%، 30.8٪، 33.5٪، 33.2٪ على التوالي.
 
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة.
 
لذا ألحق الجهاز جزء باستمارة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019 /2020‬، لقياس أثر الفيروس على الأسرة المصرية، والتي يتم استيفاءها عن طريق التليفون بواسطة فريق عمل بحث الدخل والانفاق لنفس أسر البحث، حيث تشمل الاستمارة عدة أقسام تغطي آثار الفيروس على نمط الحياة اليومي للأسرة المصرية.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

كورونا

اخبار الإقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة