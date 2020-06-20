الإندبندنت: مطالبات للحكومة البريطانية بنظام عمل يتضمن 4 أيام بالأسبوع

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن النواب والناشطون يحثون وزير الخزانة البريطانية على دراسة مقترح أسبوع عمل مدته أربعة أيام كوسيلة لإصلاح الاقتصاد في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وفي رسالة إلى ريتشي سوناك ، أطلعت عليها صحيفة "الإندبندنت" ، يجادل الموقعون ، بما في ذلك مستشار الظل السابق جون ماكدونيل ونائبة حزب الخضر كارولين لوكاس ، بأن تخفيض ساعات العمل يوفر فرصًا أكبر وسط مستويات متزايدة من البطالة.

وتأتي هذه المطالبات بعد أن اقترحت جاسيندا أرديرن ، رئيسة وزراء نيوزيلندا ، أن أرباب العمل يمكن أن يفكروا في أسبوع عمل مدته أربعة أيام استجابة لأزمة كوفيد19 ، التي قالت إنها "ستعزز" بالتأكيد صناعة السياحة.

وأوضحت الصحيفة أن مفهوم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام اكتسب زخمًا في المملكة المتحدة خلال انتخابات ديسمبر 2019 ، حيث طرح حزب العمال سياسة لمدة 32 ساعة عمل أسبوعيًا مع عدم فقدان الراتب في غضون عشر سنوات.

لكن يعتقد النشطاء الآن أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية في أعقاب الوباء حيث يمثل وقت العمل الأقصر أحد أفضل الخيارات لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أساسي بحيث يتم تقاسم العمل بشكل متساوٍ.

وقالوا في رسالتهم إلى الخزانة: "إن الأسبوع الذي يستمر أربعة أيام سيعطي العديد من الفرص للقائمة المتزايدة من العاطلين عن العمل والتي تبلغ بالفعل 2.8 مليون شخص".

وقالت الصحيفة إنه تم تطبيق استراتيجية وقت عمل أقصر عبر التاريخ كوسيلة للاستجابة للأزمات الاقتصادية. تم استخدامها كوسيلة للحد من البطالة خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات ، مما أدى إلى تطبيع يوم ثماني ساعات وأربعين ساعة أسبوعًا ".

وأضاف الموقعون ، الذين يضمون أيضا نقابات وأكاديميين ورئيس حزب العمال السابق إيان لافري: "إن الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام سيحقق فوائد متعددة للمجتمع والبيئة وديمقراطيتنا واقتصادنا (من خلال زيادة الإنتاجية).

وتابع قائلا "إن أحد أكبر الآثار سيكون الصحة العقلية الأفضل والرفاهية في جميع المجالات مع مزيد من الوقت المتاح للتواصل الاجتماعي والأسرة والمجتمع."