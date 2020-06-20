اليوم السابع
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الإمارات تؤكد تضامنها ووقوفها مع مصر فى حماية أمنها واستقرارها

السبت، 20 يونيو 2020 10:47 م
الإمارات تؤكد تضامنها ووقوفها مع مصر فى حماية أمنها واستقرارها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد
وكالات

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أعربت دولة الإمارات، مساء، اليوم السبت، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في سيدي برانى بخصوص ليبيا.
 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى الإمارات، تضامن دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.
 
وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وأكدت ، أن حرص الرئيس السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
 
وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة، التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.
 
وأكدت الوزارة مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
 

الامارات

مصر

السيسى

ليبيا

عبد الله بن زايد

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