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الأوقاف: ندب الشيخ عيد على خليفة للعمل مديرا عاما لشئون المراكز الإسلامية بالخارج

السبت، 20 يونيو 2020 10:59 ص
الأوقاف: ندب الشيخ عيد على خليفة للعمل مديرا عاما لشئون المراكز الإسلامية بالخارج الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بندب الشيخ عيد على خليفة  أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه )  لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج  بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتي في ضوء خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز  في مفاصل العمل الدعوي والقيادي بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها . 
 
 
وكانت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنهت خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

أئمة الأوقاف

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