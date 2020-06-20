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الأوقاف تنتج صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 12:02 ص
الأوقاف تنتج صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا.. صور صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، قيام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بإنتاج صندوق تعقيم واقى لتعقيم المتعلقات الشخصية مثل النقود وحافظة النقود وكروت الإئتمان، والمفاتيح وغيرها للحماية من فيروس كورونا.
 
وكانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
 
وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون ، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضى.
 
 


صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا (1)
صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا

صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا (2)
صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا

صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا (3)
صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا 

صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا (4)
صندوق التعقيم الواقى لتعقيم المتعلقات الشخصية ضد كورونا

 

 


وزارة الأوقاف

كورونا

صندوق التعقيم الذاتى

منتجات الأوقاف

اخبار مصر

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