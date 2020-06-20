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الأمم المتحدة للفنون تمنح محافظ الدقهلية شهادة تقدير لجهوده فى مكافحة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 04:39 م
الأمم المتحدة للفنون تمنح محافظ الدقهلية شهادة تقدير لجهوده فى مكافحة كورونا شهادة تقدير
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم بمكتبه الدكتورة سوزان محمد منسق منظمة الأمم المتحدة للفنون بالقاهرة، وقامت منسقة منظمة الأمم المتحدة للفنون بتقديم درع وشهادة تقدير المنظمة جائزة "الأب القدوة" لمحافظ الدقهلية لجهوده في محاربة فيروس كورونا ولكونه أول المتبرعين بالبلازما على مستوى المحافظة، ومجهوداته في تذليل كافة العقبات وتوفير كل الرعاية للمصابين وكل الدعم للمستشفيات .

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان له أن الدولة بجميع أجهزتها تقوم بجهود متميزة في مواجهة فيروس كورونا وتوفر كافة أنواع الدعم والرعاية للمصابين حتى الشفاء ومتابعة كافة الحالات وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاج اللازم.

وكلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية بتنفيذ حملة مكبرة لفرق التطهير والتعقيم التابعة لقطاع الطب البيطرى، وذلك لتطهير وتعقيم مبنى محافظة الدقهلية بالمنصورة عاصمة المحافظة، حيث تم تطهير وتعقيم جميع المكاتب الإدارية وكل الطرقات المؤدية إليها و قاعات الاجتماعات و جميع دورات المياه والمركز التكنولوجى للخدمات الجماهرية، وكافة المداخل والمخارج للمبنى والفناء المحيط بة وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين به و حرصا على المواطنين المترددين علية طوال أيام الأسبوع لقضاء مصالحهم ومطالبهم داخل الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

واكد محافظ الدقهلية على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة  لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين، مؤكدا على ضرورة استغلال أيام العطلات والاجازات الرسمية فى تكثيف أعمال التطهير وايضا أعمال النظافة ورفع القمامه من الشوارع والميادين.

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

فيروس كورونا

أخبار مصرية

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