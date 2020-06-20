اطمن على نفسك.. اعرف أنواع مخطط صدى القلب واستخداماتها

كتبت فاطمة خليل

مخطط صدى القلب من الفحوصات الهامة التي يطلبها طبيبك لتحديد أمراض القلب وتساعد الموجات الصوتية في مخطط صدى القلب على إنشاء صورة متحركة لقلبك يمكن أن يحدد هذا التصوير أيضًا عضلة القلب حيث يضعف الضخ بسبب تقييد إمدادات الدم أو تلف النوبة القلبية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أنواع مخطط صدى القلب، وفقاً لموقع stanfordhealthcare.





أنواع مخطط صدى القلب



يعتمد نوع مخطط صدى القلب الذي تتلقاه على مشكلة القلب المحتملة التي يحتاجها الأطباء للتحقيق فيها ن أنواع اختبارات صدى القلب المختلفة:

1- مخطط صدى القلب عبر الصدر (TTE): هو أكثر أنواع مخطط صدى القلب شيوعًا وهو غير جراحي، يحدث بالكامل خارج جسمك. يطبق أحد أعضاء الفريق الجل على صدرك ، ثم يستخدم محولًا يدويًا لفحص قلبك.

2- تخطيط صدى ثلاثي الأبعاد 3d: عادةً ما يُظهر تخطيط صدى القلب صورة مسطحة، ولكن يمكن للآلات أيضًا تصوير ثلاثي الأبعاد، هذه التقنية مفيدة بشكل خاص لتحديد المشاكل المتعلقة بصمامات القلب واستبدال صمامات القلب والحجرة اليسرى السفلية للقلب (البطين الأيسر).

3- تخطيط صدى القلب داخل القلب (ICE): يمثل تخطيط صدى القلب داخل القلب شكلًا جديدًا من الاختبارات، مع التقاط الصور داخل قلبك. نستخدم هذا النهج في الغالب لمراقبة العلاجات التي تنطوي على وضع أنابيب رقيقة تسمى القسطرة داخل الشرايين.

4- مخطط صدى القلب M: أبسط نوع من تخطيط صدى القلب، ينتج صورة تشبه التتبع بدلاً من الصورة الفعلية لهياكل القلب مخطط صدى M-mode مفيد لقياس هياكل القلب، مثل غرف ضخ القلب، وحجم القلب نفسه، وسمك جدران القلب.

5-مخطط صدى القلب أثناء الإجهاد: قد نحتاج إلى إجراء مخطط صدى القلب كجزء من اختبار الضغط الشامل الذي يزيد عن قصد معدل ضربات القلب وضغط الدم نأخذ مجموعتين من الصور ، واحدة في حالة استراحة، وأخرى بعد التمرين على جهاز المشي أو الدراجة الثابتة. إذا كانت صحتك تمنع مثل هذا النشاط البدني ، يتم حقن دواء يحاكي تأثير التمرين يُسمى هذا الاختبار مخطط صدى القلب للضغط الدوائي.

6-مخطط صدى القلب عبر المريء (TEE): في بعض الأحيان يكون أفضل طريقة هو توجيه مسبار خاص بالموجات فوق الصوتية في فمك وأسفل المريء بعد التخدير، يمكننا التقاط صور أفضل، لأن المريء والقلب بالقرب من بعضهما البعض ولا تحتاج الموجات الصوتية إلى المرور عبر الجلد أو العضلات أو العظام. قد نحتاج أيضًا إلى رؤية جزء معين من القلب بدقة أكبر بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتداخل أمراض السمنة والرئة مع تخطيط صدى القلب القياسي.

7-مخطط صدى القلب الدوبلري: تُستخدم هذه التقنية لقياس وتقييم تدفق الدم عبر غرف القلب وصماماته كمية الدم التي يتم ضخها مع كل نبضة هي مؤشر على عمل القلب، يمكن للدوبلر أيضًا اكتشاف تدفق الدم غير الطبيعي داخل القلب، مما قد يشير إلى وجود مشكلة في واحد أو أكثر من صمامات القلب الأربعة، أو مع جدران القلب.