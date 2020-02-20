اطمن على نفسك.. اعرف أهمية اختبار مخطط صدى القلب

كتبت فاطمة خليل

مخطط صدى القلب من الفحوصات الهامة التي قد يطلبها طبيبك، حيث تسمح الموجات فوق الصوتية للأطباء رؤية القلب أثناء ضخ الدم، ويطلق عليه "اختبار صدى القلب" إنه اختبار غير مؤلم ولا ينبعث منه إشعاع، لكنه يقوم بتزويد الأطباء بمعلومات هامة حول كيفية عمل قلبك وتشخيص وعلاج المرض، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية مخطط صدى القلب، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".





ما هو مخطط صدى القلب؟



اختبار صدى القلب هو الموجات فوق الصوتية للقلب، ويستخدم الاختبار موجات صوتية عالية التردد لإنتاج صور لصمامات وغرف القلب حتى يتمكن الأطباء من رؤية كيف يعمل قلبك.

يساعد هذا الاختبار على فحص غرف القلب، حجمه، ووظيفته، ومدى قوة القلب النابض، والضغوط داخل القلب وعبر الصمامات.يمكننا أيضًا أن نرى مدى جودة أداء الصمامات - على سبيل المثال ، يمكننا أن نرى ما إذا كان هناك تسريب أو إذا كانت تواجه مشكلة فيها.

غالبًا ما يتم دمج اختبارات الصدى مع تقنية التصوير دوبلر لإظهار كيف يتدفق الدم عبر صمامات القلب.

لماذا يطلب الطبيب مخطط صدى القلب؟



قد يرغب الأطباء في رؤية مخطط صدى القلب للتحقيق في علامات أو أعراض أمراض القلب، مثل ضيق التنفس، أو ألم في الصدر أو تورم في الساقين.

يمكنهم أيضًا طلب مخطط صدى القلب إذا تم اكتشاف شيء غير طبيعي، مثل نفخة قلبية، أثناء الاختبار، إنه يمكن أن يساعدهم على معرفة ما إذا كان هناك تلف في عضلة القلب أو مشكلة في الصمام.

بناءً على سبب طلب اختبار الصدى، قد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات تشخيصية أخرى مثل عمل الدم أو رسم القلب الكهربائي.

كيف يمكنني الإعداد لتخطيط صدى القلب؟



لا يلزم إعداد خاص - يمكنك تناول أي دواء وتناول الطعام والشراب كالمعتاد قبل الاختبار، ولا يستغرق أكثر من ساعة.

كيف يتم اختبار مخطط صدى القلب؟

أثناء اختبار الصدى، عليك الاستلقاء على الطاولة، وسيقوم فنى آشعة تقنية الموجات فوق الصوتية بوضع بعض الجل في نهاية عصا الموجات فوق الصوتية ونقلها على طول صدرك.

في بعض الحالات، قد يحتاج الأطباء إلى حقن عامل تباين في مجرى الدم لديك من أجل رؤية حدود القلب بشكل أفضل.



اختبار صدى القلب

نتائج مخطط صدى القلب



إذا تم إجراء الاختبار من قِبل طبيب أمراض القلب الذي يمكنه قراءة نتائج اختبار الصدى الخاصة به ، فيجب أن يكون الطبيب قادرًا على اكتشاف ما إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي يحدث في القلب.

إذا تم طلب ذلك من قِبل غير مختص بأمراض القلب، فيجب الحصول على تقرير النتائج الرسمية خلال يوم واحد.

هل سأحتاج إلى أكثر من اختبار صدى القلب؟



إذا كان لدى شخص ما مرض قلبي معروف، فإن اختبار الصدى هو أحد الأدوات لمتابعة حالة القلب، لذلك، فإن أي شخص مصاب بمرض مزمن في القلب يقوم بعمل اختبارات متعددة طوال حياته لمساعدة الأطباء على مراقبة تطور المرض وتحديد أفضل مسار للعلاج.

قد يتم طلب مخطط صدى القلب إضافي أيضًا إذا قمت بتبديل النظم الصحية أو ذهبت إلى طبيب جديد.