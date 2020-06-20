اضبط مخالفة.. غرفة تليفونات مكشوفة بمدخل كفر الزيات تهدد حياة المواطنين

الغربية محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد من الأجهزة التنفيذية خلال الفترات الأخيرة، من تراكم القمامة ووجود بالوعات صرف وغرف تليفونات بدون غطاء بالشوارع الرئيسية، مما يهدد حياة الأطفال والأهالي.

وفي هذا الصدد قال جمال السيد أحد الأهالي أن غرفة التليفونات الموجودة بمدخل المدينة وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية التي يمر بها جميع الزوار بدون غطاء، مع العلم أن عمقها كبير ومساحتها أكبر مما يتسبب في سقوط السيارات ليلا، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية وبالرغم من المناشدات العديدة للمحافظ، مطالبا محافظ الغربية بسرعة التحرك قبل وقوع كارثة.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، بسبب الاهمال الشديد من الأجهزة التنفيذية وتحويل الشوارع الرئيسية وكورنيش نهر النيل إلى مقلب قمامة بالرغم من زيارات محافظ الغربية المختلفة ومشاهدته تلك الكارثة.

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة زفتي تدهور حالة الكورنيش بطريقة كبيرة والذي أصبح ملجأ لانتشار القمامة والعقاقير المخدرة دون تدخل أحد من الأجهزة التنفيذية بالمدينة والمحافظة.

وفي هذا الصدد قال سامي الفخراني أحد الأهالي أن المدينة تشهد إهمال كبير هذة الفترة حيث تأخرت أعمال الرصف التي من المقرر الانتهاء منها منذ 5 أشهر حسب تصريحات رئيس المدينة السابق.



غرفة تليفونات بدون غطاء وسط الشارع



غرفة تليفونات بدون غطاء