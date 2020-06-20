اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. غرفة تليفونات مكشوفة بمدخل كفر الزيات تهدد حياة المواطنين

السبت، 20 يونيو 2020 12:57 م
اضبط مخالفة.. غرفة تليفونات مكشوفة بمدخل كفر الزيات تهدد حياة المواطنين غرفة تليفونات بدون غطاء بمدخل مدينة كفر الزيات
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد من الأجهزة التنفيذية خلال الفترات الأخيرة، من تراكم القمامة ووجود بالوعات صرف وغرف تليفونات بدون غطاء بالشوارع الرئيسية، مما يهدد حياة الأطفال والأهالي.

وفي هذا الصدد قال جمال السيد أحد الأهالي أن غرفة التليفونات الموجودة بمدخل المدينة وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية التي يمر بها جميع الزوار بدون غطاء، مع العلم أن عمقها كبير ومساحتها أكبر مما يتسبب في سقوط السيارات ليلا، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية وبالرغم من المناشدات العديدة للمحافظ، مطالبا محافظ الغربية بسرعة التحرك قبل وقوع كارثة.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، بسبب الاهمال الشديد من الأجهزة التنفيذية وتحويل الشوارع الرئيسية وكورنيش نهر النيل إلى مقلب قمامة بالرغم من زيارات محافظ الغربية المختلفة ومشاهدته تلك الكارثة.

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة زفتي تدهور حالة الكورنيش بطريقة كبيرة والذي أصبح ملجأ لانتشار القمامة والعقاقير المخدرة دون تدخل أحد من الأجهزة التنفيذية بالمدينة والمحافظة.

وفي هذا الصدد قال سامي الفخراني أحد الأهالي أن المدينة تشهد إهمال كبير هذة الفترة حيث تأخرت أعمال الرصف التي من المقرر الانتهاء منها منذ 5 أشهر حسب تصريحات رئيس المدينة السابق.

 

غرفة تليفونات بدون غطاء وسط الشارع
غرفة تليفونات بدون غطاء وسط الشارع

 

غرفة تليفونات بدون غطاء
غرفة تليفونات بدون غطاء

 

الغرفة
الغرفة

 

 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة