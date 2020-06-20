اليوم السابع
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اسعار الأسمنت اليوم 700-750 للمستهلك.. والحديد 9500 للطن

السبت، 20 يونيو 2020 10:40 ص
اسعار الأسمنت اليوم 700-750 للمستهلك.. والحديد 9500 للطن الأسمنت
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم السبت 20-6-2020 استقرت. أسعار الحديد والأسمنت، وذلك بحسب ما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث سجل سر طن الأمن أسعارا للمستهلك تتراوح بين 700-750 جنيها للطن. 
 
 
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت تشهد استقرار خلال الفترة الحالية، موضحا أن زيادة المنافسة بين المصانع وبعضها ساهمت في تقديم افضل جودة وأفضل سعر، مشيدا بدور الدولة في زيادة عدد الشركات المنتجة الأسمنت محلية أو اجنبية، مضيفا أن أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع تتراوح 640 – 680 جنيها للطن، فيما يبلغ سعر الأسمنت للمستهلك بين 700 – 750 للطن بعد حساب هامش الربح للحلقات الوسيطة، 
 
 
وكشف الزيني، لـ" اليوم السابع"، أسعار الحديد اليوم وتراوحت بين 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن، مضيفا ان الأسعار تعتبر مرتفعة عن الأسعار العالمية حيث يسجل سعر الطن 400 – 420 دولار. 
 
 
وكانت  شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أكدت أن الإقبال مازال متراجع بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية التي انتهاجتها الحكومة للحد من انتشار الوباء هذا علاوة على  تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات العقارية، كما رحبت فى وقت سابق، بقرار بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

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