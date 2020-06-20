استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائق بتهمة سرقة شركة بـ15 مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائق بتهمة سرقة 250 ألف من شركة يعمل بها .
تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى كشف غموض واقعة سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركة اثناء سيرها بمحور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأن سائق الشركة وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة 15 مايو ، بلاغا من أحد مسئولى شركة بسرقة ربع مليون جنيه من سائق بشركة، اثناءسيره بطريق الأوتوستراد، عن طريق كسر شباك سيارته، وعلى الفور انتقل رجال رجال المباحث الى المكان ، وبإجراء التحريات تبين أن السائق وراء ارتكاب السرقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأعترف بسرقة المبالغ المالية بعد اختلاقه سرقة الأموال بعد كسر زجام السيارة بعودته لشراء زجاجة مياه من أحد الاكشاك بالطريق، واستزلى على الأموال لمروره بضائقة مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
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