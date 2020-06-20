اجتماع لمجلس الأمن لبحث قرار إسرائيل ضم الضفة الغربية

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأسبوع الحالي اجتماعًا على مستوى عالٍ، بشأن الشرق الأوسط، ولبحث قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: إن "كلًا من الأمين العام أنطونيو جوتيريش والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميلادينوف، إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن مسألة الضم، كما من الوارد جدًا أن يحيط الأمين العام أعضاء المجلس حول هذا الموضوع.

ومؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو المقبل.

وردًا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية في مايو الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.