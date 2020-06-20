إصابة 7 بسبب تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق ميت غمر أجا

الدقهلية شريف الديب

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي علي طريق أجا ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي علي طريق ميت غمر أجا السريع.

وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن سبب الحادث نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، و قد أسفر الحادث عن إصابة كل من، أمل عبد الفتاح 53 سنة، وعبد العزيز حامد، مقيمان بشارع الجلاء بالمنصورة، محمد مسعود 35 سنة، دنيا محمد مسعود، 3 سنوات، مقيمان بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، أحمد حمدان 28 سنة، ذكي حمدان، 18 سنة يقيمان بعزبة أبو غميرة التابعة لمركز أجا، محمد عبد الرازق، 23 سنة، مقيم بشريين وتم نقلهم لمستشفى أجا لتلقي العلاج ،وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.