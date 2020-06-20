أكبر 7 شركات اتصالات عربية.. STC فى الصدارة

تروج أغلب شركات الاتصالات، فى حملاتها الدعائية على أنها الأولى سواء الأولى فى السوق أو عدد المشتركين أو الخدمة، ولكن ما هو الترتيب الفعلى لأكبر شركات الاتصالات العربية وفقاً للمبيعات والأرباح والأصول حتى نهاية مارس لعام 2020 وحتى القيمة السوقية حتى يوم 23 إبريل، وبحسب فوربس فأن أكبر 7 شركات اتصالات عربية هي:

1- شركة الاتصالات السعودية STC

تحتل شركة الاتصالات السعودية STC الصدارة بإجمالى مبيعات يصل إلى 14.5 مليار دولار، وبصافى أرباح وصلت 2.9 مليار دولار، ويبلغ حجم أصولها 31.5 مليار دولار، فى حين تبلغ القيمة السوقية 46.7 مليار دولار.

2- مجموعة الإمارات للاتصالات-اتصالات

تأتى فى المرتبة الثانية مجموعة الإمارات للاتصالات-اتصالات، المدرجة بسوق أبوظبى للأوراق المالية، بإجمالى مبيعات وصافى أرباح يقل قليلاً عن STC وبلغ 14.2 مليار دولار، 2.6 مليار دولار على التوالى، أما بالنسبة للأصول تفوق على STC حيث بلغت 34.9 مليار دولار، وبلغت قيمتها السوقية 33.2 مليار دولار.

3- عمانتل

رغم أنها فى المركز الثالث إلا أن شركة عمانتل تبعد كثيراً فى حجم المبيعات والأرباح والأصول عن أكبر شركتين، وذلك بسبب وجودها فى عدد محدود من الأسواق بخلاف STC واتصالات، وبلغ إجمالى مبيعاتها 6.7 مليار دولار، وبصافى أرباح وصلت 779 مليون دولار، بحجم أصول 19.8 مليار دولار، فى حين تبلغ القيمة السوقية 1.1 مليار دولار.

4- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو هى شركة الإمارات الثانية فى قائمة أكبر 7 شركات عربية، بحجم مبيعات 3.4 مليار دولار، وأرباح سنوية 471 مليون دولار، وبحجم أصول وقيمة سوقية 4.6 مليار دولار، 6.4 مليار دولار، على التوالى.

5- شركة اتحاد اتصالات-موبايلي

شركة موبايلى هى الشركة السعودية الثانية بالقائمة، وتبعد كثيراً عن شركة STC فى المبيعات والأرباح، حيث تبلغ 3.6 مليار دولار، 8.3 مليون دولار، على التوالى، فى حين تمتلك أصول بقيمة 10.5 مليار دولار، وبقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار دولار.

6- شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو

تحتل شركة بتلكو البحرينية المركز السادس بقائمة أكبر 7 شركات عربية، بحجم مبيعات 1.1 مليار دولار، وبصافى أرباح 165 مليون دولار، فى حين يبلغ الأصول 2.6 مليار دولار، وتبلغ القيمة السوقية 1.6 مليار دولار.

7- الشركة المصرية للاتصالات-WE

جاءت الشركة المصرية للاتصالات فى المركز الأخير بقائمة أكبر 7 شركات عربية، بحجم مبيعات 1.6 مليار دولار، وأرباح بلغت 280 مليون دولار، وبلغت الأصول 4.6 مليار دولار، فى حين بلغت القيمة السوقية 1.1 مليار دولار.