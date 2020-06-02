59 مليون دولار زيادة بصادرات مصر لدول شرق أوروبا في فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت إجمالا نحو 464 مليون دولار، مقابل 405 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 59 مليون دولار، وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية تراجعت في المقابل إلى 874 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل مليار و47 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 172 مليون دولار.

وكانت قبرص هي أكبر دولة استقبلت صادرات مصرية بين دول شرق أوروبا، حيث استقبلت صادرات بقيمة 62 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، يليها سلوفينيا واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 39 مليون دولار، مقابل 8 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 31 مليون دولار، وفي المركز الثالث روسيا الاتحادية واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 68 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 18 مليون دولار.

وحازت 3 دول على أكثر تراجع في الواردات المصرية منها، وضمت القائمة كل من روسيا الاتحادية حيث كانت الواردات المصرية منها قيمتها 196 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 321 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 125 مليون دولار، يليها الواردات المصرية من أوكرانيا، حيث سجلت 140 مليون دولار، مقابل 206 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 66 مليون دولار، وأخيرا الواردات المصرية من بولندا وبلغت 27 مليون دولار، مقابل 49 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 21 مليون دولار.