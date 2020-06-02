4 قرارات للنيابة فى حادث إنهيار شرفة بالعصافرة شرق الإسكندرية تسببت فى مصرع شخصين

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية ، سرعة طلب تحريات المباحث حول إنهيار شرفة عقار تسببت فى مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين ، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملف العقار من الحي، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبى عليهما.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ بانهيار شرفة شقة بشارع وهران بمنطقة العصافرة دائرة القسم، مما ادى الى حدوث وفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة اسعاف، الى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة سكنية على شخصين اثناء تصادف مروره اسفل الشرفة وإصابة 4 وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بعد إخطار النيابة.

كما تسبب الحادث فى تحطم سيارة ميكروباص كانت متواجدة أسفل العقار، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة ومسئولى الحى واستدعاء الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن وفقا للاحصائية الاخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية ، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان ، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة "يوجد به 916 عقار أيل للسقوط ، ووفق الاحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الازالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الاحمال ، يوجد عقارات مأهولة بالسكان و يرفضون الاخلاء ، بالاضافة الى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى

ولقد بدأ حى وسط الاسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الايلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء ، و كان لمنطقة كوم الدكة النصيب الاكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف رئيس حى وسط بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشات الايلة للسقوط لما تمثلة خطورة داهمة على الأرواح.