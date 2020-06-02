اليوم السابع
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وزير الخارجية الأردنى يحذر من تداعيات قرار إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:32 م
وزير الخارجية الأردنى يحذر من تداعيات قرار إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية الضفة الغربية
كتب رامى محيى الدين

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حذر وزير الخارجية الأردني، من تداعيات القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية على السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الإسرائيلية، حسب ما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قد يطرأ تغيير على موعد اتخاذ القرار بضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع جلسته مع كتلة حزب الليكود أمس الاثنين ليتصل بمستشار الرئيس الأمريكي جيآرد كوشنير، في مكالمة اشترك فيها أيضاً مسئولون كبار ومنهم مستشار كوشنر والمسئول عن ملف السلام في البيت الأبيض آفي بركوفيتش، والسفير الأمريكي بتل أبيب ديفيد فريدمان، بالإضافة لسفير تل أبيب  في واشنطن رون درامر.

وتأتي هذه المحادثة الجماعية على خلفية تسريبات تشير إلى تأجيل قرار الضم، حيث يمارس مجلس مستوطنات الضفة الغربية ضغوطاً على وزراء في الحكومة لتأجيل الخطوة تحت ذريعة عدم كفاية الخرائط الحالية وأنه وفي حال طبقت كما هي فيخشى من أن تكون مقدمة لإعلان قيام دولة فلسطينية.

بينما نقل عن مسئول في البيت الأبيض قوله إن المحادثة كانت ودية وهادفة، رافضاً التحدث عن فحواها.

وفي السياق ذاته، قررت شرطة الاحتلال مؤخراً تعيين ضابط كبير ليكون مسئولاً عن استعداد الشرطة لإمكانية اتخاذ القرار بضم الأغوار والمستوطنات حيث جرى تعيين الضابط "ايتسيك سبان" لهذه المهمة، وهو المسئول السابق لشرطة "حرس الحدود" في القدس المحتلة.

 


الضفة الغربية

إسرائيل

الأردن

الاحتلال

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