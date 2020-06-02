وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 376 مستشفى بها حوالى 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا، وتضم هذه المستشفيات 3800 رعاية مركزة كما تضم 2300 جهاز تنفس صناعى لمواجهة أزمة تفشى الفيروس المستجد.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك سيارات القوافل تضم 1000 سيارة متنقلة، بجانب 5013 وحدة صحية ومركز طبى يقدمون علاج الأسر المخالطة لفيروس كورونا والعزل المنزلى.



وفى وقت سابق قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفيي حميات العباسية والمطرية التعليمي وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية المتوالية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة للمرضى في أفضل صورة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة فى أماكن العمل، وقالت إن فيروس كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإصابة بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة: فى الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل، وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.



ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوى وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.