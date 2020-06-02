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وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام ثالث خلال مايو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:00 ص
وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام ثالث خلال مايو عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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تمكنت قوات الجيش الجزائرى خلال شهر مايو الماضى، من القضاء على إرهابيين اثنين، فيما استسلم إرهابى آخر، بحسب الحصيلة العملياتية التى أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة إنه "فى مجال مكافحة الإرهاب، قضت وحدات الجيش خلال الشهر الماضى على إرهابيين اثنين فضلا عن استسلام إرهابى ثالث مع كشف وتدمير 14 مخبأ للإرهابيين".

وأضافت أنه تم ضبط 7 بنادق آلية من طراز كلاشنيكوف وبندقية صيد ومسدسين ونظارتى ميدان، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات تشمل 12 مخزن ذخيرة و92 قنبلة تقليدية الصنع وقنبلة يدوية و21 لغما و20 كيلوجراما من مادة (tnt) و33 مفجرا".

وأشارت إلى ضبط 184 مهاجرا غير شرعي، وإحباط 173 محاولة هجرة غير شرعية.

 


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