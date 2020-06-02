اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نشطاء تونسيون ينظمون اعتصاما أمام البرلمان للمطالبة برحيل راشد الغنوشى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:48 م
نشطاء تونسيون ينظمون اعتصاما أمام البرلمان للمطالبة برحيل راشد الغنوشى راشد الغنوشى واحتجاجات ضده
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم محتجون ونشطاء سساسيين فى تونس ، أمس الاثنين ، اعتصاما أمام مقر البرلمان، أطلقوا عليه "اعتصام الرحيل 2"، حيث أكد القيادي في الاعتصام المحامى عماد بن حليمة ، أنهم بصدد تركيز تنسيقيات للإعداد للاحتجاجات بعد رفع الحجر الصحى فى البلاد.

وأضاف اليوم الثلاثاء على موجات إذاعة "شمس اف ام"، أن الإعتصام سيتواصل بعد رفع الحجر وسيكون له مستقبل سياسي، وفق تعبيره.

وقال بن حليمة "إنتخابات الكردونة والجياع يجب أن تنتهي"، مضيفا أنهم يخاطبون العقول وليس البطون، حسب قوله.

وأشار بن حليمة إلى أهداف الاعتصام ذاكرا منها المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي، والضغط من أجل مراجعة باب الدستور المتعلق بتوزيع السلط بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي عماد بن حليمة إن المشهد السياسي في تونس أصبح مزريا، خاصة بعد أن وجد رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 ملايين نفسه مجرد من الصلاحيات ورئيس الحكومة، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية الفارطة هو الذي يحتكر كل الصلاحيات.

وأكد بن حليمة أن من بين الأهداف الرئيسية لاعتصام "الرحيل 2" مطالبة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالتنحي عن منصبه، بسبب سوء استغلاله لهذا المنصب وتوريط تونس في قضايا الاصطفاف الإقليمي، وتعريض حياة التونسيين في ليبيا إلى الخطر وفق تعبيره.

 

 


تونس

راشد الغنوشى

اعتصام

البرلمان التونسى

الرئيس التونسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة