نائب محافظ قنا يتابع التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة

قنا- وائل محمد

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، موقف "الاتوبيس – نجع حمادي – دشنا – البحر الأحمر" بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام المترددين على وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية من فيروس كورونا . رافقه خلال الجولة العقيد وليد العطوني رئيس مباحث المرور والعقيد احمد صقر وكيل ادارة المرور والاستاذ محمود صدقي مدير مواقف قنا وعدد من القيادات التنفيذية .



وأوضح نائب المحافظ ، أنه تم تشديد الإجراءات بمواقف سيارات الأجرة بمدن ومراكز المحافظة ومتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات وعدم السماح بتحرك السيارات دون التأكد من ارتداء السائق وجميع الركاب الكمامات واتخاذ الإجراءات القانونية وسحب رخص القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين.



جدير بالذكر، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .



من ناحية أخرى، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد . كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع. مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.























