اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:10   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:29 
 
موعد صلاة المغرب 6:53
 
ميعاد صلاة العشاء 8:24 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:09 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:59 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:33 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:03 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 50: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:22 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 
 
موعد صلاة العصر 3:11 
 
توقيت صلاة المغرب 6:36 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:36 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:00 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م 
 
موعد صلاة العصر 3:35 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:02 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:21 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:10 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:31 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:57 
 
توقيت صلاة الظهر 11:38 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:12 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:38 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:32 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:24 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 4:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:13 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:06 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:46 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:44 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:14 م 
 
 
 
 

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