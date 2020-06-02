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مطار القاهرة يستقبل اليوم 14 رحلة طيران لنقل عالقين بالسعودية والكويت ولندن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:53 ص
مطار القاهرة يستقبل اليوم 14 رحلة طيران لنقل عالقين بالسعودية والكويت ولندن مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء ، 14 رحلة دولية من 3 دول عربيه واوربية عليها حوالي 2015 مصريا من المتواجدين بالخارج ومنعتهم توقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة من الخارج .
 
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي تصل 11رحلة جوية استثنائيه قادمة من السعودية، ورحلتين من الكويت، ورحلة واحدة من لندن، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، يقوم أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالات الوصول ، ويتم نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 

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رحلات إستثنائية

عودة عالقين

مصر

السعودية

لندن

كورونا

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