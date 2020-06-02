مسئول أممى: مؤتمر المانحين أسفر عن جمع مليار و5 ملايين دولار وهذا غير كافٍ

إيمان حنا

قال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية، إن المؤتمر الدولى للمانحين باليمن أثمر عن جمع مليار و5 ملايين دولار من عدة دول جاءت السعودية الاعلى دعما بقيمة 500 مليون دولار، ومازلنا فى حاجة لجمع المزيد من الاموال ولن نتخلى عن الشعب اليمنى الذى يواجه تحديًا للبقاء.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك في كلمة له أن الوضع الإنساني في اليمن بالغ الصعوبة مع انهيار القطاع الصحي وتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار المجاعة والنزوح والأمراض خاصة مع تفشي جائحة كورونا مؤخرًا.

وأعرب عن أمله بأن يقدم العالم أجمع تبرعات لليمن تفي بجميع الاحتياجات له ولشعبه، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة قابلة للتنفيذ، وتقوم بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 10 ملايين شخص في اليمن ما ساعد على إعادة اليمن إلى الاوضاع الطبيعية نسبيًا، وقال إنه لابد أن نكون قادرين على مساعدة الأسر اليمنية وعلى مجابهة فايروس كورونا والحصول على الاحتياجات الأساسية للبقاء بأمان من هذا الفيروس.

ودعا الحكومة اليمنية إلى مواصلة العمل والتطور لتفادي المخاطر، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو التموين، وأن أكثر من 41 برنامجًا لتقديم المساعدات في اليمن سيغلق وسينتهي في غضون هذا العام إذا لم يتم تقديم التمويل الكافي، مبينًا أن فرق الاستجابة لفايروس كورونا ستبقى حتى نهاية شهر يوليو، وفي الشهر القادم ستنخفض الميزانية، والدعم للمنشآت الصحية سيتوقف إلا إذا تم تقديم المساعدات من قبل الجميع.

وطالب باستكمال تمويل البرامج السابقة من الدول المانحة ، وأن تكون هناك آلية تمويل مرنة لتقديم هذه المساعدات ليستطيع اليمن النهوض مرة أخرى.

وعبر أكثر من 126 جهة منها 6 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية و39 منظمة غير حكومية مشاركون فى المؤتمر عن دعمهم لليمن، حتى يستقر داعمين المساعى الأممية للوصول لحلول سلمية تنهى معاناة اليمنيين .

وكان يهدف المؤتمر لجمع أكثر من 2 مليار دولار وأيضا لرفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالى، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.

رأس وفد المملكة في المؤتمر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ويضم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.