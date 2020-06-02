مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن إستكمال رصف الشارع الرئيسى بنجع الخطباء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومستشار محافظ الأقصر للمشروعات، إٔنه تم مع مطلع شهر يونيو الجارى، البدء فى إستكمال أعمال رصف الشارع الرئيسى بنجع الخطباء بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، فى بيان صحفى، أنه تسير الأعمال بالمشروعات القومية بكل جدية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، وذلك لاستكمال عجلة الإنتاج والمشروعات الحيوية لخدمة المواطنين فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، حيث يتم العمل على قدم وساق بصورة يومية فى تلك المشروعات الضخمة فى المدن والقرى والنجوع المختلفة، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من العدوى والإصابة بالفيروس.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من التزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادى مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.

وتابعت اللجنة فى جولاتها أعمال استكمال رصف طريق نصر الله – العشى، وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشى، وبحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية.



إستكمال رصف الشارع الرئيسى بنجع الخطباء



جانب من العمل فى رصف الطريق بالأقصر