مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد قسم الأورام فى أول يوم عمل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، قسم الأورام فى أول يوم عمل بعد نقله مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة وذلك لمتابعة سير العمل بانتظام والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19 "فيروس كورونا" ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة فى إطار خطة الدولة لتقديم خدمة طبية جيدة خصوصا للأمراض المزمنة ومجابهة جائحة فيروس كوفيد 19"فيروس كورونا".

وتابع مدير الفرع تشغيل جميع الاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى مشيدا بحسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين .

وأضاف مدير الفرع أنه تم بدء العمل بمركز الاورام اليوم بانعقاد لجنة الأورام بتواجد الدكتور وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم علما بان مدخل المركز خلف مبنى الهلال بجوار مدرسة سان مارك للعمل على راحة المرضى.

وأشار مدير عام الفرع إن المركز يخدم حوالى (6000) مريض ورافق مدير عام الفرع فى الزيارة مدير إدارة الشئون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعبد العزيز الديرى مدير إدارة العلاقات العامة.