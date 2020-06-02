محافظ دمياط تتفقد مستشفيى الحميات والصدر لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا

وخلال تواجدها بمستشفى الحميات، تواصلت المحافظ مع مدير المستشفى والأطقم الطبية بها، والذين أفادوا بأنه يتم استقبال ما يقرب من 20 إلى 25 متردد فى اليوم الواحد، كما تم تخصيص عدد 15 غرفة لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس و التى يتم زيادتها فى حال وجود عدد أكبر.

وفى سياق متصل إستمعت الدكتورة منال عوض الى شرح مفصل عن آليات استقبال الحالات و مراحل إجراء الفحوصات التى تتم من خلال لجنة طبية خماسية يأتى من بينها 3أطباء استشاريين من داخل المستشفى وكذلك أخذ العينات ليتم بعدها نقل الحالات الايجابية إلى مستشفيات العزل الصحى بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحالات السلبية إذ تم استقبال 7 حالات اليوم تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهم لحين ظهور نتائج العينات، كما تابعت المحافظ أعمال الصيانة بالمستشفى و خطة فصلها إلى جزأين أ، ب، حيث سيضم الجزء الأول المقرر تخصيصه للحالات المشتبه فى إصابتها من 66 إلى 70 سرير، فضلاً عن استكمال أعمال الصيانة بها بنهاية الأسبوع الحالى و بمستشفى الصدر يوم الخميس بالاسبوع القادم.

وتأكدت الدكتورة منال عوض من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء بالمستشفتين موجهة بالالتزام التام بإرتداء مهمات الوقاية على جميع الأطباء واطقم التمريض حفاظاً على سلامتهم، مشيدة بالدور العظيم والجهود الكبيرة التى يقومون بها جيش مصر الأبيض للعبور من تلك الأزمة مؤكدة على تقديم كافة الدعم للفرق الطبية و تكاتف الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.