اليوم السابع
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محافظ المنيا يقرر إعادة تشكيل لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:30 م
محافظ المنيا يقرر إعادة تشكيل لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فى بيان له اليوم، إعادة تشكيل لجنة إدارة أزمة كورونا، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة سوف تكون تحت رئاسته وعضوية نائب المحافظ والمستشار العسكرى وممثل عن مديرية الأمن والأمن الوطنى والتموين والتضامن ومديرية الصحة والجامعة وغيرها من الجهات .

 

وأضاف المحافظ، أن مهمة اللجنة تتمثل فى التأكد من توافر الخدمات الطبية والأدوية  بالمستشفيات، والتأكد من صرف الأدوية ومستلزمات الوقاية للأطقم الطبية وتوافرها بالمخازن وانتظام عملية الصرف وتواجد مسئول المخازن على مدار اليوم، كذلك التأكد من انتظام حضور الاطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين.

 

وأكد المحافظ أنه فى حال عدم انتظام حضور الأطقم الطبية ورفضهم أداء عملهم فى مستشفيات العزل يتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم قانونا .

 

ولفت إلى أهمية التأكد من تنفيذ بروتوكول الصحة فيما يتعلق بعلاج حالات المخالطين وذلك من خلال صرف حقائب العلاج للمستشفيات والوحدات الصحية أو توصيل تلك الحقائب للمنازل .

 

وأكد المحافظ، تخصيص وتفعيل خط ساخن للرد على جميع استفسارات المواطنين والاقلاع عن حالات الإصابة والاشتباه طوال 24 ساعة .

 

كما أكد المحافظ على متابعة الحصر اليومى لحجم مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ومدى كفايتها والتى لا تقل باى حال من الأحوال عن أسبوع، وطالب المحافظ الجهات المختصة بتنفيذ القرار الصادر.

 

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