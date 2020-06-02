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محافظ المنوفية يوقف تراخيص البناء 6 أشهر.. ويؤكد: التعامل بحسم مع المخالفين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:59 م
محافظ المنوفية يوقف تراخيص البناء 6 أشهر.. ويؤكد: التعامل بحسم مع المخالفين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم "838" لسنة 2020 بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع ايقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بكل مدن وأحياء المحافظة وذلك لمدة ستة أشهر .

 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف هو خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بكافة أنواعها سواء بدون ترخيص أو تجاوز فى ارتفاعات المبانى أو مخالفة خط التنظيم أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسم الكروكى والهندسى للمبانى وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتعامل الفورى فى هذا الشأن .

 

وكان قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم سحب 330 رخصة قيادة لسائقى السيارات على مدار ثلاثة أيام بكافة الطرق بنطاق المحافظة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكدًا تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

كما أوضح العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور المنوفية، بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول و143 رخصة خلال اليوم الثانى و101 رخصة خلال اليوم الثالث بإجمالى 330 رخصة قيادة .

 

كما وجه محافظ المنوفية، مدير إدارة مرور المنوفية، بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. 

 

كما ناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، مؤكدًا قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


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