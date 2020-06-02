محافظ القاهرة يتفقد مستشفى منشية البكرى لمتابعة توافر المستلزمات الطبية

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكرى العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

كانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528 .

وفى السياق أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جولة بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب لمتابعة إزالة سوق السقط وكافة الاشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع ، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وخلال الجولة تابع الوزير شعراوي واللواء خالد عبدالعال ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحلات المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع السلخانة وحسن الأنور وميدان السلخانة بالتنسيق بين المحافظة والحي وشرطة المرافق ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة في 3 محال أقيمت بالمخالفة ، و 29 موقعاً لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، كما تمت إزالة 14 سور مخالف يعلوه بعض الأعمال الحديدية ، و قام حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ علي المظهر الحضاري.

ووجه اللواء محمود شعراوى ، بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخري للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي و المترددين علي المستشفي.

وأكد شعراوي ، علي ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفي من رصف وإنارة وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان و تكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الاشغالات وأي مخالفات مرة أخري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .