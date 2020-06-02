اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى منشية البكرى لمتابعة توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:34 م
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى منشية البكرى لمتابعة توافر المستلزمات الطبية محافظ القاهرة يتفقد مستشفى منشية البكري
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكرى العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية  وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
 
كانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528 .
 
وفى السياق أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جولة بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب لمتابعة إزالة سوق السقط وكافة الاشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع ، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.
 
وخلال الجولة تابع الوزير شعراوي واللواء خالد عبدالعال ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحلات المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع السلخانة وحسن الأنور وميدان السلخانة بالتنسيق بين المحافظة والحي وشرطة المرافق ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة في 3 محال أقيمت بالمخالفة ، و 29 موقعاً لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، كما تمت إزالة 14 سور مخالف يعلوه بعض الأعمال الحديدية ، و قام حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ علي المظهر الحضاري.
 
ووجه اللواء محمود شعراوى ، بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية  على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخري للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي و المترددين علي المستشفي.
 
وأكد شعراوي ، علي ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفي من رصف وإنارة  وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان و تكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.
 
 
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الاشغالات وأي مخالفات مرة أخري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .   
 
Screenshot_٢٠٢٠٠٦٠٢_١٣١٧٣٥
 

Screenshot_٢٠٢٠٠٦٠٢_١٣١٨٠٦
 

Screenshot_٢٠٢٠٠٦٠٢_١٣١٧٥٤
 
 

القاهرة

منشية البكري

المستشفيات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة