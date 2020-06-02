اليوم السابع
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محافظ أسيوط: تحرير 1500 محضر تموينى خلال حملات اليوم الواحد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:57 م
محافظ أسيوط: تحرير 1500 محضر تموينى خلال حملات اليوم الواحد جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد التموينية بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 1500 محضر تموينى متنوع، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال استغلال المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

 

وترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير المساعد، حملة تموينية مكبرة اليوم الثلاثاء على بعض المراكز والأحياء ضمن حملة اليوم الواحد التى شملت جميع المراكز بمشاركة اللواء محمد عاطف رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين.

أسفرت عن تحرير 1500 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت فى محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 54 محضر بمركز أسيوط و152 محضر بمركز ديروط و195 محضر بمركز القوصية و142 محضر بمركز منفلوط و149 بمركز الفتح و130 بمركز أبنوب و158 بمركز ساحل سليم و62 بمركز البدارى و120 بمركز أبوتيج و106 بمركز صدفا و53 بمركز الغنايم و26 بحى شرق و152 بحى غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

 

كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

 

جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (1)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (2)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (3)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (4)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (5)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (6)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (7)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (8)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (9)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط

جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (10)

جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط
 
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط (11)
جانب من حملات اليوم الواحد فى أسيوط

محافظ أسيوط

محاضر تموين في أسيوط

حملات اليوم الواحد

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