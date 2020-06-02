اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:47 م
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مجلس مدينة القصير يعلن عن أسعار منتجات مخفضة بمنفذ الإدارة الزراعية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:31 م
مجلس مدينة القصير يعلن عن أسعار منتجات مخفضة بمنفذ الإدارة الزراعية أسواق الخضار والفاكهة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أسعار منتجات بيع منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، والذى يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء وجشع التجار، للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكدت الوحدة المحلية بالقصير، فى بيان أسعار منتجات منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، اليوم الثلاثاء، أن كيلو الفراخ الأبيض يتم بيعه داخل منفذ الإدارة الزراعية بسعر 31 جنيها، وكيلو الفراخ البلدية بـ37 جنيها، فراخ بلدى مزارع 38 جنيها للكيلو، والبانية بسعر 70 جنيها، الوراك 35 جنيها، ديوك حشو 40 جنيها.

كان أعلن مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، استمرار قسم الكهرباء بمجلس المدينة، فى تنفيذ أعمال الصيانة للإنارة العامة ، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بمنظومة الانارة العامة بمدن المحافظة .

وأكد مجلس مدينة القصير فى بيان له أن اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير كلف قسم الكهرباء بتكثيف صيانة أعمال الإنارة العامة والمرور اليومى على المناطق لرصد أى أعمدة إنارة لاتعمل، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بإصلاح كابل تالف بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة الزهراء، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.


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