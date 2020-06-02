متظاهرو سانت لويس الأمريكية يحرقون المحال ويدمرون سيارات الشرطة.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، إحراق عدد من المحال التجارية بالمدينة، كما قام عدد من المتظاهرون بتدمير سيارات تابعة لشرطة الولاية، جاء ذلك خلال مظاهرات شهدتها المدينة اعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.



إحتراق أحد المحال خلال المظاهرات بسانت لوييس

وكان طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جورج فلويد، الأمريكى الأسود، الذى تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضى فى احتجاجات فى جميع أنحاء البلاد، قد أكدا فى وقت سابق إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكى" وإن وفاته كانت جريمة قتل.



أحد المحال المحترقة بسانت لويس

وقال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفى فى منيابوليس، إن فلويد لم يكن يعانى من أى مشكلة طبية كامنة ساهمت فى وفاته، وقال بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتى ضابطى شرطة على عنقه وظهره.



تحطيم سيارات الشرطة بسانت لويس

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد أفادت يوم أمس الإثنين، أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى الاحتجاجات والاضطرابات التى تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ أكثر من 6 أيام، على خلفية مقتل الشاب الأميركى جورج فلويد على يد شرطى، وأكدت الصحيفة، أن أغلب الوفيات فى مدينتى ديترويت وإنديانابوليس، وقد نفت قوات الشرطة تورط أى من أفرادها فى هذه الحوادث.



ضابط شرطة يقف خارج أحد المحال المحترقة بولاية سانت لويس

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، خرجوا إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مرة أخرى، يوم الأحد، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت النيران فى قبو كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.