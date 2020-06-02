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مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط يبحث مع السفير المصرى الوضع فى ليبيا وسوريا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:13 م
مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط يبحث مع السفير المصرى الوضع فى ليبيا وسوريا نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ

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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصرى فى موسكو إيهاب نصر، الوضع فى ليبيا وسوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
 
وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول المسائل الملحة مع التركيز على الأوضاع فى ليبيا وسوريا، والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وتم التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولى للحيلولة دون تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
 
كما تطرق الطرفان، إلى عدد من مسائل تعزيز العلاقات الروسية المصرية الودية التقليدية.
 

روسيا

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

ليبيا

سوريا

السفير المصرى بروسيا

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