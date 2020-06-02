اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للتراجع بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:21 م
مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للتراجع بختام تعاملات جلسة الثلاثاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 11.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 343.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.
 
وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%.
 
وارتفع 84 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.65%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.45%، ثم سهم " ريدان" بنسبة 4.98%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.80%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.80%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 630 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، أمس الاثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.65 ريال لهذا اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس الموافق 4 يونيو.
 

سوق الاسهم السعودية

مؤشر تاسى

بورصة السعودية

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة