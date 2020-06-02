مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للتراجع بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 11.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 343.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%.

وارتفع 84 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.65%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.45%، ثم سهم " ريدان" بنسبة 4.98%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.80%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.80%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 630 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، أمس الاثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.65 ريال لهذا اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس الموافق 4 يونيو.