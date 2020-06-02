وأفادت هيئة الصحة أن 69 حالة وفاة اليوم تم تسجيلها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7395 حالة.



ومن بين الإصابات المعلنة، جاءت 446 حالة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، في زيادة كبيرة منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وسجلت المقاطعة الآن 3932 حالة نشطة، و2293 حالة وفاة، و22484 مريضا تم شفاؤهم ليصبح المجموع 28709 حالات.



على جانب آخر، دعا كبار مسؤولي الصحة العامة المشاركين في المظاهرات التي جرت مؤخرا في كندا احتجاجا على مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم ومراعاة إجراءات للوقاية من جائحة (كوفيد-19) في الوقت نفسه.



وأقر مسؤولو الصحة العامة بوجود نقص صارخ في البيانات المتعلقة بكيفية تضرر المجتمعات المهمشة بالجائحة. وعملت السلطات الصحية في كندا لأشهر على تثبيط التجمعات الضخمة للوقاية من انتشار الفيروس.