قناة الغد: السودان تبلغ مجلس الأمن بالموافقة على استئناف مفاوضات سد النهضة

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قناة الغد: السودان تبلغ مجلس الأمن بالموافقة على استئناف مفاوضات سد النهضةالثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:36 م
سد النهضة
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