فيديو.. وسائل إعلام مغربية: شرطة تركيا تعتدى على مواطنينا العالقين باسطنبول

كتب: أحمد جمعة

كشفت وسائل إعلام مغربية عن اعتداء الشرطة التركية على عدد من العالقين بها والمقيمين بأحد فنادق مدينة اسطنبول، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بينهم فى حالة خطيرة، فيما بقي عدد من المصابين لساعات بدون إسعاف بسبب عدم رد القنصلية المغربية على اتصالاتهم وعدم اتقانهم للغة التركية للاتصال بالإسعاف مباشرة.

وقال موقع العمق المغربى إن الشرطة التركى اقتحمت الفندق الذي يأوي أكثر من 300 عالق مغربي بسبب جائحة كورونا، كان من أجل القبض على شخصين من بين العالقين متهمين بتنفيذ عمليات سرقة عديدة داخل الفندق خلال الأيام الجارية.

ولفت الموقع المغربى إلى أن الشرطة التركية تدخلت بقوة ضد المغاربة بعد تجمهرهم حول المتهمين، مشيرا إلى أن الشرطة التركية لم تحاول فهم حقيقة التجمهر واعتدت على العالقين المغاربة.

ونشر الموقع المغربى فيديو يوثق اعتداء الشرطة التركية وفشل كافة محاولات الاتصال بالسفارة والقنصلية المغربية فى تركيا.

يشار إلى أن مغاربة عالقين بتركيا، اشتكوا سابقا ظروف إقامتهم التي أجبرتهم عليها ظروف جائحة كورونا، وكذا من مستوى الخدمات والتغذية المقدمة لهم من طرف الفنادق التي تُرجع أصل المشكل إلى السفارة.

كما سبق للمغاربة العالقين بتركيا الاحتجاج أكثر من مرة للمطالبة بتجويد الخدمات وبتسريع عملية إرجاعهم إلى المغرب، حيث يوجد من بين العالقين مواطنون كانوا في زيارة عمل أو سياحة إلى تركيا قبيل إغلاق الحدود.