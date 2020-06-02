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فرق موسيقية تعزف فى شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان مع رفع إجراءات كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:36 م
فرق موسيقية تعزف فى شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان مع رفع إجراءات كورونا فرقة موسيقية تعزف فى شوارع ليتوانيا
كتب محمد شعلان

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انتشرت مئات الفرق الموسيقية في شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان بعدما رفعت السلطات الحظر على التجمعات العامة بعد أشهر من فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، وشارك في العرض الكثير من الموسيقيين من الاوركسترا العسكرية إلى المغنين الشعبيين، وقدمت حوالي 400 فرقة عروضا مدتها 15 دقيقة في مدن وبلدات في انحاء البلاد وسط اهتمام ومتابعة من السكان.

وعرضت وكالة فرانس برس، فيديو لجانب من عروض الفرق الموسيقية في شوارع ليتوانيا لنشر الأمل في نفوس السكان بعد فترة غياب طويلة لتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا.

فرق موسيقية تعزف فى شوارع ليتوانيا
فرق موسيقية تعزف فى شوارع ليتوانيا

وقال الموسيقار جينتراس، قائد الاوركسترا: الناس بحاجة الينا نستطيع أن نعزف لأنفسنا ولكن علينا أن نعزف للناس وأنا سعيد ان الناس يريدون أن يستمعوا الينا.

وفى وقت سابق، صرح سفير ليتوانيا فى القاهرة أرفيداس داونور افيتشوس، بأن بلاده بدأت تبنى تدابير التخفيف من القيود التى فرضتها للحليولة دون تفشى فيروس "كورونا " فى ضوء تراجع أعداد المصابين بالوباء فى البلاد، حيث تقرر السماح للمواطنين بالتنزه فى الحدائق العامة والأماكن المفتوحة بأعداد لا تزيد على اثنين ، مع الحفاظ على مسافة آمنة - أكثر من مترين - ولمدة أقل من 15 دقيقة، وللرياضيين أداء تدريباتهم فى المنشآت المفتوحة بشرط ألا تقل المساحة عن عشرة أمتار.

وأضاف السفير الليتوانى، أن التدابير الجديدة تتضمن إلزام الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات بارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن العامة، مشيرا إلى السماح بفتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من 27 أبريل الماضى ، واستنئاف نشاط المحال التجارية والأسواق، مع الالتزام بالتدابير الصحية الضرورية.

وأفاد، بأن مؤسسات الدولة تتولى شئون تنظيم عملها وتقديم خدمة العملاء بطريقة تضمن السلامة الصحية وتوفير أدوات الحماية الشخصية اللازمة، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 18 مايو ، لافتا إلى أنه لن يتم تسيير الرحلات الجوية فى المطارات الدولية إلا بعد موافقة إدارة سلامة النقل الليتوانية والجهات المختصة، باستثناء الرحلات التى توافق عليها الحكومة بناء على توصية من وزارة الخارجية.

وأكد أن الحكومة الليتوانية مستمرة فى تطبيق نظام "الحجر الصحى " حتى 31 مايو الجاري، وأنه يجرى متابعة تطورات الوضع الصحى فى البلاد؛ لاتخاذ القرارات المناسبة، وسيتم إعادة التدابير السابقة إذا لوحظ أن التدابير الجديدة قد تتسبب فى موجة جديدة من الوباء.


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