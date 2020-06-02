اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:41 م
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غلق وتشميع 3 مقاهى ورفع إشغالات الباعة الجائلين بطنطا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:40 م
غلق وتشميع 3 مقاهى ورفع إشغالات الباعة الجائلين بطنطا اللواء محمود حمزه مدير امن الغربية
الغربية – عادل ضرة

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شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد وسيم قنديل حملة مرافق مكبرة بمدينة طنطا، لمتابعه التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، ورفع الاشغالات التى تعوق حركة المرور، تحت إشراف وتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.

أسفرت جهود الحملة رفع عن عدد كبير من فروشات الباعة الجائلين، وإشغالات المحلات التجارية بعدد من شوارع المدينة، وغلق وتشميع 3 مقهي وغرزة بدون ترخيص وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد شن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حملة لبشوارع المدينة بنطاق الحي لمتابعة التزام المحلات التجارية بتطبيق حظر التجوال، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، شارك في الحملة قسم الاشغالات بالحي برئاسة المحاسب حسام الصباحي و سعد نصر مدير الرقابة والمتابعة مجلس المدينة وتأمين من شرطة المرافق. أسفرت عن غلق وتشميع 4محلات، ومصادرة مراجيح أطفال والتحفظ عليها بمخازن الحى، وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، قد نفذ حملة نظافة مكبرة صباح اليوم الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والاحياء حفاظا على المظهر العام.

شارك في الحملة معدات جهاز النظافة بالحى، واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعة ومطلع كوبري الفريق رضا حافظ وأول طريق سكة زفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حي ثان المحلة، وتم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بأول طريق الجابرية.

 


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