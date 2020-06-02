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غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:58 ص
غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

 

 ويشهد اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 

كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

 

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

 


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